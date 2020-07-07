Rabia Kaçmaz Davası görüldü - Son Dakika

Rabia Kaçmaz Davası görüldü

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü.

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü. Kaçmaz, duruşmada meydana gelen yaralanmadan dolayı konuşma zorluğu çektiğini ifade etti.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme Başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldiğini okudu. Gelen raporda mağdurda meydana gelen yaralanmaların yaşamını tehlikeye neden olacak nitelikte bulunduğu, basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı yüz sınırları içerisinde meydana gelen yaralanmaların yüzde sabit iz niteliğinde olduğu belirtildi.

Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı

KONUŞMA ZORLUĞU ÇEKİYORUM

Duruşmada mağdur Rabia Kaçmaz ile taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada söz alan Rabia Kaçmaz "Ses tellerimde yaralanmadan dolayı incelme var. Konuşma zorluğu çekiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Tutuklu sanık Emre Çiçek ise "Cinsel saldırısı suçlamasını kabul etmiyorum. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Rabia Kaçmaz'ın avukatı da olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasını ve mağdurun sesi bakımından tekrar rapor alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan heyet, mağdur Rabia Kaçmaz'ın tekrar hastaneye sevk edilerek konuşma yeteneği konusunda tetkikler yapılmasını talep etti. Ayrıca sanık Emre Çiçek'in tutukluluk hali devam etti.

DURUŞMANIN ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan mağdur Kaçmaz'ın avukatı Betül Öztulum Adli Tıp Kurumu Raporu'nda mağdur Rabia Kaçmaz'ın vücudundaki izlerin hayati tehlikeye sebep olabileceğini söyledi. Öztulum AHBAP Platformu olarak Rabia Kaçmaz'ın davasının takipçisi olacaklarını ifade etti.


Emre Çiçek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:31 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Rabia Kaçmaz Davası görüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:45 Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı 18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:08 Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
21:59
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
21:08
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:04:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rabia Kaçmaz Davası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]