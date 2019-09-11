Son Dakika Haberleri: Rabia Naz davasını araştıran gazeteci Metin Cihan baskılar nedeniyle yurt dışına çıktığını duyurdu
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Rabia Naz davasını araştıran gazeteci Metin Cihan baskılar nedeniyle yurt dışına çıktığını duyurdu

1 saat önce

Rabia Naz davasındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci Metin Cihan, Türkiye'de kendisine yapılan baskılardan dolayı yurt dışına çıktığını duyurdu

Rabia Naz davasını araştıran gazeteci Metin Cihan baskılar nedeniyle yurt dışına çıktığını duyurdu, System.String[]

Rabia Naz davasındaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci Metin Cihan, Türkiye'de kendisine yapılan baskılardan dolayı yurt dışına çıktığını duyurdu.


Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Cihan, kendisinin hedef gösterilmesi ve hakkında soruşturma başlatılması nedeniyle Türkiye'den ayrıldığını söyledi. Cihan paylaşımlarında, "Karşımda devlet değil mafya varmış gibi hissediyorum. Devlet yine neyse ama mafyadan korkuyorum." ifadelerini kullandı.

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Twitter, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:00 
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