Rabia Naz'ın babası DNA örneği için savcılığa başvurdu

GİRESUN (İHA) – Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu.



Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin dün yapılan yazılı basın açıklamasında, "Rabia Naz Vatan'a temas ettiği ya da edebileceği değerlendirilen şahıslarla baba Şaban Vatan'ın şüphelendiği şahısların da aralarında bulunduğu 13 kişiden alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda gönderilen örneklerin Rabia Naz Vatan'da bulunan erkek DNA'sı buluntusu ile uyumsuz olduğu, ayrıca erkek DNA örneğinin Rabia Naz'ın aynı soyağacından bir erkek şahsa ait olduğu ihtimalini güçlendiren Y kromozomu (erkek kardeş, baba, dede, amca, oğul gibi) içerdiği ifade edilmiştir. Rabia Naz Vatan'ın çevresinde temas edebileceği babası, abisi, amcası ve amcaoğlunun bulunduğu anlaşılmıştır. Yelek ve tırnakta tespit edilen DNA örneği ile amca ve amcaoğlunun DNA'ları arasında yapılan karşılaştırmanın uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir" denilmişti.



Başsavcılık açıklamasının ardından baba Şaban Vatan, Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurarak kendisinden DNA örneği alınması talebinde bulundu. Şaban Vatan'ın talebi doğrultusunda kendisinden DNA örneği alınacağı öğrenildi. - GİRESUN