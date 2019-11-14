Son Dakika Haberleri: Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (3)
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Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (3)

6 saat önce

ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİGiresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı...

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (3), System.String[]

ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


Giresun, Eynesil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:30 Kaynak: DHA
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Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
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