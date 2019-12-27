Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu - Son Dakika

Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu

7 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının otopsi raporunu değerlendirdi.

Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının otopsi raporunu değerlendirdi.

Savcılığın 12 Nisan 2018'de yaşanan olayla ilgili TBMM Araştırma Komisyonuna gönderdiği raporda, otopside genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanma görüldüğünü ve bunun yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu belirtildi. Duruma ilişkin Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlarının kızının ölümü ile ilgili "Asla yüksekten düşme değildir" dediğini iddia eden Şaban Vatan, Rabia Naz'ın araç ile hasar aldığının net olarak ortada olduğunu savundu.

Avukatlarıyla beraber elde ettiği sonuçlar olduğunu ileri süren Şaban Vatan, Rabia Naz'ın elbisesinde araç lastik izi tanısı ortaya çıktığını, bunun hangi araca ait olduğunun bulunması gerektiğini söyledi.

(Resul Yanbul/İHA)

Eynesil, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:42 ABB Meclisi 282 otobüs alımı için onay verdi - Son Dakika
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır" - Son Dakika
19:38 Bozkurt Devlet Hastanesinde HAP tatbikatı yapıldı - Son Dakika
19:38 AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'daki sağanakta evleri zarar görenleri ziyaret etti - Son Dakika
19:33 TOGG'a bir sipariş de Kayseri'den - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:42:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]