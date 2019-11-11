Son Dakika Haberleri: Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Adalet insana neler izlettiriyor
Son Dakika Dünya Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Adalet insana neler izlettiriyor

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Adalet insana neler izlettiriyor

6 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Adli Tıp Kurumu değerlendirme raporunda yer alan ifadelere tepki gösterdi.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Adalet insana neler izlettiriyor, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Adli Tıp Kurumu değerlendirme raporunda yer alan ifadelere tepki gösterdi.


Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için uzun zamandır mücadele eden Şaban Vatan, kızının otopsi görüntülerini izlediğini belirterek, "Beli kırık, omurgada üç kırık, kalça kırık, sol ayak kopuk, bilekler hasar görmüş ve aynı zamanda sol el bilek de hasarlı durumdayken bir çocuk sırt üstü sürünebilirmiş. Dirsekleriyle bu şekilde her yerden istediği yere gelebilirmiş, 6-7 metre mesafe gelebilirmiş. Bu ne rezalettir, bu açıklamaları yapan ülkemizde profesör olan hocalar" şeklinde konuştu.

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Adli Tıp Kurumu, Eynesil, Giresun, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:46 
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