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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan DNA örneği verdi
7 saat önce
Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, DNA örneği verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, DNA örneği verdi.
Dün kendisinden DNA örneği alınması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Vatan, bugün başsavcılığın daveti üzerine DNA örneği verdi.
Başsavcılık tarafından, örneğin incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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