Son Dakika Haberleri: Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

7 saat önce

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ifade vermek için polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı, System.String[]

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ifade vermek için polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.


Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu geçen hafta olay yerinde incelemelerde bulunma üzere Eynesil'e gitmişti.

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Giresun, Eynesil, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:31 
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