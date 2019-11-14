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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı
7 saat önce
Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ifade vermek için polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ifade vermek için polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu geçen hafta olay yerinde incelemelerde bulunma üzere Eynesil'e gitmişti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:31
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