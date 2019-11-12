Rabia Naz'ın babasından DNA örneği başvurusu
6 saat önce
Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, kendisinden DNA örneği alınması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, kendisinden DNA örneği alınması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.
Görele Adliyesine giden Şaban Vatan, kendisinden DNA alınması talebini içeren dilekçesini başsavcılığa teslim etti.
Şaban Vatan'dan talebi doğrultusunda DNA örneği alınacak.
Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı