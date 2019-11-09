Son Dakika Haberleri: Rabia Naz'ın ölümünün araştırılmasıyla ilgili komisyon üyeleri Giresun'daki çalışmasını tamamladı
Son Dakika Güncel Rabia Naz'ın ölümünün araştırılmasıyla ilgili komisyon üyeleri Giresun'daki çalışmasını tamamladı

Rabia Naz'ın ölümünün araştırılmasıyla ilgili komisyon üyeleri Giresun'daki çalışmasını tamamladı

6 saat önce

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun'daki çalışmasını tamamladı.

Rabia Naz'ın ölümünün araştırılmasıyla ilgili komisyon üyeleri Giresun'daki çalışmasını tamamladı, System.String[]

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun'daki çalışmasını tamamladı.

Dün Rabia Naz'ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesinde aileyi evinde ziyaret ederek çalışmalara başlayan AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığınki komisyonun üyeleri, Rabia Naz'ın kamera kayıtlarında olay günü geçtiği cadde üzerinde yürüyerek, baba Şaban Vatan'ı dinledi.

Vatan ailesinin bir süre önce taşındığı ve Rabia Naz Vatan'ın intihar ettiği öne sürülen evin çatısında incelemelerde bulunarak ilçeden ayrılan komisyon üyeleri Giresun merkezdeki bir otelde ilgililerle görüştü.

Burada 14 kişiyi dinleyen komisyon üyeleri, Giresun'daki çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek burkan paylaşım
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 18:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rabia Naz'ın ölümünün araştırılmasıyla ilgili komisyon üyeleri Giresun'daki çalışmasını tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]