Rabia Naz'ın otopsi raporu Meclis'te (2) - Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rabia Naz'ın otopsi raporu Meclis'te (2) - Yeniden - Son Dakika

Rabia Naz'ın otopsi raporu Meclis'te (2) - Yeniden

6 saat önce

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;'Rabia Naz'ın otopsi raporu: Düşme sonucu yaşamını yitirmiş' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile 'Rabia Naz'ın otopsi raporu Meclis'te' başlığıyla yeniden servis ediyoruz.

Rabia Naz'ın otopsi raporu Meclis'te (2) - Yeniden, System.String[]

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine;

'Rabia Naz'ın otopsi raporu: Düşme sonucu yaşamını yitirmiş' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile 'Rabia Naz'ın otopsi raporu Meclis'te' başlığıyla yeniden servis ediyoruz.

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(YENİDEN)

Besti KARALAR/ANKARA, - GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 2 otopsi raporunun da olduğu savcılık dosyası, TBMM Araştırma Komisyonu'nca incelenecek.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarını sürdüyor. Küçük kızın ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu belirtilen iki otopsi raporu komisyona ulaştı. Soruşturma kapsamındaki diğer raporların da yer aldığı savcılık dosyası ile birlikte gelen otopsi raporları, komisyonda incelenecek. Rabia Naz'ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin, baba Şaban Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna ilişkin Adli Tıp raporu da dosyada yer aldı. Meclis'e ulaşan dosyada Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin ilk bulgular ve görgü tanıkları ile dinlenen kişilerin ifadelerinin de yer aldığı bildirildi.

Öte yandan 7 Ocak 2020'de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin, Eynesil'e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği belirtildi.


Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:44 Kaynak: DHA
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