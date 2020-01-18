Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı - Son Dakika

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Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
42 dakika önce
RABİA Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyon'unun görev süresi, 1 ay uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:46 Kaynak: DHA
RABİA Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyon'unun görev süresi, 1 ay uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı'na göre, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun görev süresi, Genel Kurul'un 15 Ocak 2020 tarihli 43'üncü birleşiminde 26 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
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