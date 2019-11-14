Son Dakika Haberleri: Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama Açıklaması
Son Dakika Politika Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama Açıklaması

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama Açıklaması

6 saat önce

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun CHP'li üyeleri, Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasında birincil sorumluluğu olan savcılığın, halkın haber alma hakkına hizmet eden gazetecileri gözaltına almasının kabul edilemez olduğu görüşünü savundu.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırma komisyonunun CHP'li üyelerinden açıklama Açıklaması, System.String[]

Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için kurulan TBMM Araştırma Komisyonunun CHP'li üyeleri, Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasında birincil sorumluluğu olan savcılığın, halkın haber alma hakkına hizmet eden gazetecileri gözaltına almasının kabul edilemez olduğu görüşünü savundu.

Komisyonun CHP'li üyeleri Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Giresun Eynesil'deki çalışmaları takip eden gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl ile baba Şaban Vatan'ın gözaltına alındığı belirtildi.

TBMM Araştırma Komisyonu gibi Coşkun ve Kızıl'ın da olayın aydınlatılması ve halkın gerçeklerden haberdar olması için ilçede bulunduğunun ifade edildiği açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasında birincil sorumluluğu olan savcılığın, halkın haber alma hakkına hizmet eden gazetecileri gözaltına almasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlçede araştırma yapan gazetecilerin çalışmalarının kamuoyunun bilgilenmesine hizmet edeceği gibi komisyonumuzun çalışmalarına da önemli katkı sağlayacağı inancındayız.

1,5 yıldır aydınlatılamayan olayda komisyonumuz çalışmalarına henüz yeni başlamışken savcılığın gazetecileri hedef alması, ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğünün geldiği noktayı göstermesi açısından da kaygı vericidir.


Hem acılı baba Şaban Vatan hem de olayın aydınlatılması için çaba gösteren gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Adli makamlar tarafından yapılması gereken gazetecilerin gözaltına alınması değil, 13 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üzerindeki gölgenin bir an önce aydınlatılması ve sorumluların yargı önüne çıkartılarak kamu vicdanının rahatlatılmasıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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