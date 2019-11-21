Son Dakika Haberleri: Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu
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Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu

7 saat önce

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu, System.String[]

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, geçtiğimiz haftalarda Giresun'a gittiklerini ve Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüştüklerini belirterek, "Ailenin acısını paylaştık, onları dinledik. Orada bazı tanıklarla görüştük. Bugün onu devam ettireceğiz. Giresun'dan çağırdımız insanları dinleyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapatılarak, davet edilen kişilerin dinlenilmesine geçildi.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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