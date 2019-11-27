Son Dakika Haberleri: Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu
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Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu

7 saat önce

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu, System.String[]

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Giresun'dan gelen tanıkların dinleneceği toplantıda kısa bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Aydoğdu, şimdiye kadar 23 kişiyi dinlediklerini belirterek "Rabia Naz Vatan olayı başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri üzerine yoğunlaşıp olayların sosyal, hukuku ve uygulamaya yönelik hususlarını ele alacağız." dedi.

Aydoğdu'nun açıklamasının ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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