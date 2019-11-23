Son Dakika Haberleri: Rabia Naz Vatan'ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan'a ait çıktı
Son Dakika Güncel Rabia Naz Vatan'ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan'a ait çıktı - Son Dakika

Rabia Naz Vatan'ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan'a ait çıktı

6 saat önce

Giresun'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporundaki sol el tırnağındaki erkek DNA'sının baba Şaban Vatan ve kardeşi Yaşar Mert Vatan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Rabia Naz Vatan'ın tırnağındaki DNA baba Şaban Vatan'a ait çıktı, System.String[]

Giresun'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporundaki sol el tırnağındaki erkek DNA'sının baba Şaban Vatan ve kardeşi Yaşar Mert Vatan'a ait olduğu ortaya çıktı.


Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi raporunda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz'ın sol el tırnağında bir erkeğe ait DNA tespit edilmiş olayın basına yansıması sonrası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım'da yazılı açıklama yapılmıştı. Başsavcılık açıklamasında, "Baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır" denilmesinin ardından baba Şaban Vatan, oğlu Yaşar Mert Vatan ve eşi Atika Vatan'dan DNA örneği alınması için başvurmuş ve DNA örneği vermişti.


DNA örneklerinin raporu açıklandı


Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan 20 Kasım 2019 tarihli raporda, "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen mavi renkli kolsuz yelekten tarafımızca 4B şeklinde numaralanıp alınan 1 adet örnekten elde edilen karışık otozomal DNA profili, Yaşar Mert Vatan'a ait otozomal DNA profili içerdiği, ancak Şaban Vatan ve Atika Vatan'a ait DNA profillerini ise içermediği tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sol el 1 adet tırnak örneğinden elde edilen karışık otozomal DNA profilinin, Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan'a ait otozomal DNA profillerini birlikte içerdiği, ancak Atika Vatan'a ait DNA profilini ise içermediği tespit edildi" denildi.


Olayın geçmişi:


Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de, evlerinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan kızının trafik kazası sonucu yaralandığını ve çarpan kişi ve yada kişilerin kızını yaralı halde evinin önüne bıraktığını iddia etmişti. - GİRESUN

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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