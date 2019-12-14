Rabia'nın telefonunu çalan zanlı kameradan yakalandı - Son Dakika
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Rabia'nın telefonunu çalan zanlı kameradan yakalandı

7 saat önce

ADANA'da üniversite sınavına hazırlanan Rabia Y.'nin (19) cebindeki cep telefonunu çalan Ömer K. (34), polis tarafından yakalandı.

Rabia'nın telefonunu çalan zanlı kameradan yakalandı, System.String[]

ADANA'da üniversite sınavına hazırlanan Rabia Y.'nin (19) cebindeki cep telefonunu çalan Ömer K. (34), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 4 Aralık'ta Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite sınavına hazırlanan Rabia Y., önce bir mağazaya uğradı ardından da dersaneye gitti. Ancak cebindeki telefonun çalındığını fark etti. Hemen polisi aradı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, genç kızın gittiği mazağanın güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden tespit edilen şüphelinin Ömer K. olduğu saptandı. Yankesicilik, hırsızlık ve yaralama suçlarından çok sayıda sabıka kaydı bulunan Ömer K., kısa sürede yakalandı. Üzerinde bulunan cep telefonu, Rabia Y.'ye teslim edildi. Ömer K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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