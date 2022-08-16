Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
Üye Girişi

Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi!

16.08.2022 18:41
Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi!

Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Rabia Soytürk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi nedir?

Duy Beni, Alparslan: Büyük Selçuklu, Benim Adım Melek ve Şahsiyet gibi yapımlarda oynayan Rabia Soytürk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

Rabia Soytürk, 11 Mart 1996 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Orta öğretim eğitimini Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlgisi üzerine oyunculuk alanında eğitim almaya karar vermiş ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kameralar karşısına ilk kez 'Şahsiyet' adlı televizyon dizisi ile geçen Soytürk, burada Cansu Dere, Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Metin Akdülger gibi usta isimlerle rol arkadaşı olmuştur.

RABİA SOYTÜRK BOYU VE KİLOSU

Balık burcu özelliklerine sahip olan Rabia Soytürk, 1.66 metre uzunlukta ve 52 kg ağırlıktadır.

RABİA SOYTÜRK FİLM VE DİZİLERİ

Duy Beni (Ekim, TV Dizisi 2022)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Karaca, TV Dizisi 2021-2022)

Benim Adım Melek (Defne, TV Dizisi 2019-2021)

Özgür Dünya (Aslı, Sinema Filmi 2019)

Şahsiyet (Süveyda, TV Dizisi 2018)

Gülperi (Selen, TV Dizisi 2018-2019)

Çukurdakiler (Gülcan, TV Dizisi 2018)

YORUMLAR
500
Duy Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni 7. bölüm fragmanı izle! Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle! Duy Beni 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Duy Beni 7. bölüm fragmanı izle! Duy Beni yeni bölüm fragmanı izle! 14 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı 14 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

Duy Beni, Soğuk Haber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi! - Son Dakika


Son Dakika
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:15:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında, nereli? Rabia Soytürk hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement