Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç ilişkisinde dikkat çeken ayrıntı
27.01.2021 11:46
TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek'in genç yıldızları Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yıl sürekli setten fotoğraf paylaşan genç aşıkların bir süredir neden birlikte poz vermedikleri merak ediliyordu. Gerçek ortaya çıktı
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Benim Adım Melek dizisinde Ömer (Mustafa Mert Koç) ve Defne (Rabia Soytürk) adında iki aşığı canlandıran iki oyuncunun gerçek hayatta da birlikte oldukları ortaya çıkmıştı.
HAYRANLARI BU SORUNUN CEVABINI ARIYORDU
Geçtiğimiz yıl birbirleriyle çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk bir süredir fotoğraf paylaşmıyor.
İkilinin hayranları neden fotoğraf paylaşmadıklarını oldukça merak ediyordu.
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