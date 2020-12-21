Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor

Bir süredir yurt dışında yaşayan Rabia Ünal, müzik serüvenine ilk teklisi 'Kandır' ile başlıyor. Yüksek temposu ve enerjisiyle dinleyenleri dansa teşvik eden eser, 22 Aralık Salı günü tüm dijital platformlarda By Burak Production&DMC etiketiyle yerini alacak. Sözü, müziği ve düzenlemesi Burak Öksüzoğlu'na ait 'Kandır', şarkıcının, sesiyle fazla oynanmadan, tamamen organik ve atmosferin enerjisine göre kaydedildi. Eserin atmosferiyle uyum içerisindeki planlar ve Ünal'ın, enerjisi, dansçıların hikaye içinde akışlarının uyumundan oluşan renkli ve dinamik klip, Mustafa Özen yönetmenliğinde 12 saatte çekildi.