Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor - Son Dakika

Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor

21.12.2020 21:12
Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor, System.String[]

Bir süredir yurt dışında yaşayan Rabia Ünal, müzik serüvenine ilk teklisi 'Kandır' ile başlıyor. Renkli ve dinamik klip, Mustafa Özen yönetmenliğinde 12 saatte çekildi

Bir süredir yurt dışında yaşayan Rabia Ünal, müzik serüvenine ilk teklisi 'Kandır' ile başlıyor. Yüksek temposu ve enerjisiyle dinleyenleri dansa teşvik eden eser, 22 Aralık Salı günü tüm dijital platformlarda By Burak Production&DMC etiketiyle yerini alacak. Sözü, müziği ve düzenlemesi Burak Öksüzoğlu'na ait 'Kandır', şarkıcının, sesiyle fazla oynanmadan, tamamen organik ve atmosferin enerjisine göre kaydedildi. Eserin atmosferiyle uyum içerisindeki planlar ve Ünal'ın, enerjisi, dansçıların hikaye içinde akışlarının uyumundan oluşan renkli ve dinamik klip, Mustafa Özen yönetmenliğinde 12 saatte çekildi.

Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor

Aralık, Müzik, Salı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ferdi Kale tutuklandı Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor
Melis Sezen, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı Melis Sezen, Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı         
20:58
Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı         
20:40
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok         
19:39
Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim         
19:01
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek         
18:26
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 21:16:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rabia Ünal 'Kandır'la müzik serüvenine başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei