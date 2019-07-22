Rabiot: Takım arkadaşlarımın yanında oynamak iyi hissettirdi
1 saat önce
Adrien Rabiot, yeni Juventus takım arkadaşlarıyla birlikte Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bulunan Tottenham'a karşı oynadığı kulüpteki ilk maçında iyi oynadığını hissettiğini itiraf ediyor. Daha fazla bilgi edinmek için Dugout'a gidin.
Adrien Rabiot, yeni Juventus
takım arkadaşlarıyla birlikte Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bulunan Tottenham
'a karşı oynadığı kulüpteki ilk maçında iyi oynadığını hissettiğini itiraf ediyor. Daha fazla bilgi edinmek için Dugout'a gidin.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05
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