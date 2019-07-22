Son Dakika Haberleri: Rabiot: Takım arkadaşlarımın yanında oynamak iyi hissettirdi
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Rabiot: Takım arkadaşlarımın yanında oynamak iyi hissettirdi

1 saat önce

Adrien Rabiot, yeni Juventus takım arkadaşlarıyla birlikte Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bulunan Tottenham'a karşı oynadığı kulüpteki ilk maçında iyi oynadığını hissettiğini itiraf ediyor. Daha fazla bilgi edinmek için Dugout'a gidin.

Adrien Rabiot, yeni Juventus takım arkadaşlarıyla birlikte Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda bulunan Tottenham'a karşı oynadığı kulüpteki ilk maçında iyi oynadığını hissettiğini itiraf ediyor. Daha fazla bilgi edinmek için Dugout'a gidin.
Rabiot: Takım arkadaşlarımın yanında oynamak iyi hissettirdi
Tottenham, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:05 
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