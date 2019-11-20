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Rabobank Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Yurdagül getirildi

6 saat önce

Rabobank AŞ Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Yurdagül getirildi.

Rabobank Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Yurdagül getirildi, System.String[]

Rabobank AŞ Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Yurdagül getirildi.

Rabobank'tan yapılan açıklamaya göre, Rabobank AŞ üst yönetiminde iki yeni atama gerçekleşti.

Rabobank AŞ Genel Müdürlüğü'nü yürüten Güray Alpkaya, Rabobank Londra Avrupa Bölge Toptan Bankacılık Başkanı olarak bankanın Avrupa bölge yönetiminde görevlendirildi. Alpkaya'nın ardından Rabobank AŞ Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Yurdagül getirildi. Yurdagül, yeni görevine bu ay başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Alpaslan Yurdagül, yüksek lisansını Illinois Üniversitesi'nde yaptı. Profesyonel yaşamına 1998 yılında HSBC Bank'ta başlayan Yurdagül, HSBC Bank'ta 2010-2012'de Küresel Bankacılık Grup Başkanı olarak görev yaptı. Daha sonra Odeabank'ın kuruluşunda görev alarak 2012-2017'de Finansal Kurumlar ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı, 2017-2019'de Genel Müdür Vekili ve Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Rabobank, Londra, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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