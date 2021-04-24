Rachid Ghezzal 2 maç sonra tekrar sahnede

Hes Kablo Kayserispor karşısında penaltıdan ağları havalandıran Ghezzal, 65. dakikada N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı.

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden oldu. Mücadelenin 4. dakikasında Adem Ljajic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cezayirli futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu sezonki 4. golüne de imza attı. Ligin ikinci yarısında oynanan Gençlerbirliği, Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran Ghezzal, geride kalan maçlarda da toplamda 14 asiste imza atmıştı. Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında skora katkı yapamayan Ghezzal, Kayserispor önünde 2 maçlık sessizliğini bozdu. Takımını öne geçiren yıldız oyuncu, 65. dakikada ise N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı. Asist krallığında 15 asistle zirvede olan Ghezzal'ı 11 asisti bulunan Sivassporlu Gradel takip ediyor. - İSTANBUL