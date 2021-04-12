Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere
12.04.2021 10:16
Beşiktaş'ta istatistikleri altüst eden Rachid Ghezzal, Avrupa'da da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in ensesinde. Erzurum maçında 1 gol ve 1 asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in (16 asist) ardından en çok asist yapan futbolcu konumuna geldi.
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşıyor. Erzurum maçında klas bir gol atan ve bir de gol pası veren Cezayirli solak futbolcu, Avrupa'da asist krallığı yarışında Thomas Müller'i zorluyor. Toplam 14 asiste erişen 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da tüm liglerde asist yapan futbolcular arasında ikinci sıraya yerleşti. 16 asisti bulunan Bayern'in yıldızı ve Ghezzal arasında ligler bitene kadar rekabet sürecek.
SON 10 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCUSU
Rachid Ghezzal, 14 asiste ulaşarak Beşiktaş'ta son 10 yılın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Kariyerinin en fazla asist yaptığı dönemini geçiren Rachid Ghezzal'ın bu sezon 3 de gole imza attı. Cezayirli yıldız Süper Lig'de toplam 17 gole direkt katkı sağladı.
Son Dakika Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Koltuk krizi büyüyor! Kadın dernekleri, AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için imza kampanyası başlattı Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı