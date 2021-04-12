Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta ikinci baharını yaşıyor. Erzurum maçında klas bir gol atan ve bir de gol pası veren Cezayirli solak futbolcu, Avrupa'da asist krallığı yarışında Thomas Müller'i zorluyor. Toplam 14 asiste erişen 28 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da tüm liglerde asist yapan futbolcular arasında ikinci sıraya yerleşti. 16 asisti bulunan Bayern'in yıldızı ve Ghezzal arasında ligler bitene kadar rekabet sürecek.

SON 10 YILIN EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCUSU

Rachid Ghezzal, 14 asiste ulaşarak Beşiktaş'ta son 10 yılın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Kariyerinin en fazla asist yaptığı dönemini geçiren Rachid Ghezzal'ın bu sezon 3 de gole imza attı. Cezayirli yıldız Süper Lig'de toplam 17 gole direkt katkı sağladı.