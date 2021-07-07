Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım

Rachid Ghezzal, adeta Galatasaray'a göz kırptı. Geçtiğimiz günlerde Fanatik Gazetesi'nde babasının verdiği röportajda, "Galatasaray'a gitmeyiz" ifadesi Ghezzal tarafından yalanlandı. O röportajda, "Artık Beşiktaşlıyız ve ezeli rakibe gitmeyiz. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" sözleri kullanılmıştı.

MİSİLLEME GELEBİLİR

Beşiktaş'ın Gedson ile ilgilenmesinden sonra Galatasaray'ın da Ghezzal'a kanca atarak misilleme yaptığı konuşulmuştu. Bu söylentinin ardından babası Galatasaray'ı yalanlayarak Beşiktaşlıları mutlu etmişti ama şimdi her şey değişti. Ghezzal bu yalanlamayı yaparak bir nevi Galatasaray'a açık kapı bıraktı.