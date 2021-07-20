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Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak - Son Dakika

Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak

20.07.2021 21:44

Galatasaray, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta performansıyla göz dolduran Cezayirli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız ismin, Galatasaray'dan senelik 3.5 milyon euro alacağı ifade edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Rachid Ghezzal transferinde sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SENELİK 3.5 MİLYON EURO ALACAK

Fanatik'in haberine göre, Rachid Ghezzal'ın kiralık transferi konusunda Leicester City ile her konuda anlaşan Galatasaray'ın, Cezayirli oyuncuya vereceği yıllık ücret belli oldu. Transferi yakında resmiyet kazanması beklenen Ghezzal, Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak.

Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak

Rachid Ghezzal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak - Son Dakika Spor


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