Rachid Ghezzal: "Şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım" - Son Dakika

Rachid Ghezzal: "Şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım"

02.01.2021 12:07
Rachid Ghezzal:

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Türkiye'de mutlu olduğunu söyledi. Takımda her şeyin iyi gittiği belirten Ghezzal, bir gün İtalya'ya dönmek istediğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Ghezzal, "Şu an için her şey çok iyi gidiyor. Takımımız iyi ve teknik direktörümüz de bana güveniyor. Düzenli forma şansı da buluyorum ve ligde de iyi bir konumda bulunuyoruz. Umarım böyle devam ederiz. İstanbul ile Floransa arasında bir fark yok. Ben ve ailem İstanbul'da iyi vakit geçiriyoruz. Buradaki spor tesisleri daha da iyi" dedi.

"FORM YAKALAMAMDA RİBERY ETKİLİ OLDU"

Fiorentina'daki eski takım arkadaşı Franck Ribery hakkında da konuşan Ghezzal, "Ribery ile Fiorentina'da tanışma fırsatım oldu. Hala iletişim halindeyiz. Karantina sonrası formumu yakalamamda bana çok destek oldu. Beşiktaş maçlarından önce onun dedikleri aklıma geliyor ve bu sözlerle motive oluyorum" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK KAZANIRIM"

Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamaya odaklandığını belirten Ghezzal, "Fiorentina'da kalmak isterdim. Bu takımda kendimi iyi hissediyordum, ayrıca sahada çok eğleniyordum. Ancak maalesef iki takım yeniden anlaşamadı. İtalyan futbolunu ve bu ülkedeki yaşamı seviyorum. Gelecekte geri dönüş neden olmasın? Ancak şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım. Umarım bu takımla şampiyonluk kazanırım" şeklinde konuştu.

(İHA)

Rachid Ghezzal: Şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım

Rachid Ghezzal, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rachid Ghezzal: 'Şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı
NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin NBA yıldızı Luka Doncic, maçtan dönerken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinledi         
12:11
Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı         
11:40
Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor         
11:09
Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı         
10:59
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı         
09:55
Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada         
09:36
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi         
08:12
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:30:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rachid Ghezzal: "Şu an sadece Beşiktaş'a odaklıyım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei