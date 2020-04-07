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Racing Point, pilotlarının maaşını düşürüyor
6 saat önce
Formula 1'in internet sitesine açıklama yapan bir Racing Point sorumlusu, "Bazı personelimizi geçici olarak ücretsiz izne göndereceğiz, pilotlarımız ise maaşlarında gönüllü kesintiye gidecek.
Formula 1'in internet sitesine açıklama yapan bir Racing Point sorumlusu, "Bazı personelimizi geçici olarak ücretsiz izne göndereceğiz, pilotlarımız ise maaşlarında gönüllü kesintiye gidecek." ifadesini kullandı.
Daha önce McLaren ve Williams takımları, sürücülerinin maaşlarını düşereceğini açıklamıştı.
Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda ve Azerbaycan'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:14
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