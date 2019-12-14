Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de - Son Dakika

Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Paris Saint-Germain maçına göre MKE Ankaragücü müsabakası 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Paris Saint-Germain maçına göre MKE Ankaragücü müsabakası 11'inde 3 değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçına uzun bir süre sonra ideale yakın bir kadro ile çıktı. Terim, ligde son oynanan Paris Saint-Germain maçının 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Sakatlıkları geçen Sofiane Feghouli ile Ryan Babel 11'de, Adem Büyük ise 21 kişilik kadroda yer aldı. Sakatlıkları devam eden Florin Andone ile Luyindama da kadroda bulunmuyor. Ayrıca kadroda Jean Michael Seri ile kadro dışı kalan Steven Nzonzi de yer almıyor.

Sarı-kırmızılıların Ankaragücü karşındaki 11'i Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Mario Lemina, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Radamel Falcao oldu.

Yedek kulübesindeki ise isimler ise; Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Mor.

FALCAO 74 GÜN SONRA 11'DE

Alanyaspor müsabakası ile birlikte sakatlığının ardından formasına kavuşan Radamel Falcao bu maçta 13 dakika, hafta içindeki Paris Saint-Germain karşılaşmasında da 29 dakika süre almıştı. Kolombiyalı golcü en son 11 çıktığı 1 Ekim'deki PSG maçının ardından Ankaragücü karşısında 74 gün sonra 11'de sahaya çıktı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:25 Kaynak: İHA
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