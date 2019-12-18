Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika Spor

Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı

6 saat önce

Sakatlığının ardından düzenli olarak oynamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında karşılaştıkları Tuzlaspor'un ağlarını havalandırmayı başardı.

Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı, System.String[]

Sakatlığının ardından düzenli olarak oynamaya başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında karşılaştıkları Tuzlaspor'un ağlarını havalandırmayı başardı.


Sarı-kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü 13 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 95 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu.


Mücadeleye 11'de başlayan Falcao 74. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.


Kolombiyalı golcü Galatasaray ile çıktığı 9 resmi karşılaşmaya çıktı.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


Content Video - MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın?
Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim

Son Dakika Haberleri
05:16 Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi... - Son Dakika Spor
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 07:34:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]