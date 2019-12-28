Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.



İşte Radamel Falcao'nun açıklamaları;



"İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz"



DAHA İYİYE GİDECEĞİZ



"İkinci yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz."



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