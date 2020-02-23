Radamel Falcao'dan 6. gol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Radamel Falcao'dan 6. gol - Son Dakika

Radamel Falcao'dan 6. gol

6 saat önce

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.

Radamel Falcao'dan 6. gol, System.String[]

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Radamel Falcao mücadeleye 11'de başladı. Falcao 80. dakikada penaltıdan attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi ve hem Galatasaray'ın Kadıköy'deki kötü serisini de bitirmiş oldu.

34 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligdeki 6. golüne ulaşmış oldu. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda 1 golü var.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Radamel Falcao, Galatasaray, Fenerbahçe, Falcao, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir
Galatasaray'a Florya'da şampiyon gibi karşılama Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 04:26:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Radamel Falcao'dan 6. gol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]