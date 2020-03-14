Radamel Falcao'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı iddialı açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor Radamel Falcao'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı iddialı açıklama - Son Dakika Spor

Radamel Falcao'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı iddialı açıklama

6 saat önce

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Radamel Falcao, Beşiktaş maçı öncesinde beIN Sports'a röportaj verdi.

Radamel Falcao'dan Galatasaray - Beşiktaş maçı iddialı açıklama, System.String[]

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Radamel Falcao, Beşiktaş maçı öncesinde beIN Sports'a röportaj verdi.


Falcao'nun Beşiktaş derbisi hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde;


Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına çok önemli bir maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici olur. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz.


"HATAYA YER YOK!"


Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönem yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyorum, ona göre motive oluyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağıdır. Zorlu bir süreçteyiz ve hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermek zorundayız.


Radamel Falcao, Galatasaray, Beşiktaş, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:34 
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