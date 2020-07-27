Radamel Falcao'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Radamel Falcao, Galatasaray'da kalacak mı? Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçıran 33 yaşındaki yıldız, özellikle Kolombiya'daki arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde, önümüzdeki sezon Galatasaray taraftarını mutlu etmek istediğini söyledi.

İyi bir hazırlık dönemi geçirip, sakatlık problemi yaşamadan kendisini affettirmeyi hedefleyen Falcao, ABD ve Arap kulüplerinden gelen teklifleri ise değerlendirmeye dahi almıyor. Eşi ve çocuklarının da İstanbul'da mutlu olduğunu söyleyen Falcao'nun, "Eşim hamile. Burada doğum yapmak istiyor. Hepimiz çok mutluyuz. Galatasaray'da yapacak çok şeyim var" dediği öğrenildi.

"GEREKİRSE İNDİRİME GİTMEYE HAZIRIM"

Falcao'nun Galatasaray'da kalma isteğinin arkasında yatan sebebin para olmadığı ise yine oyuncunun bu sözleriyle anlaşıldı: "Gerekirse maaşımda bir miktar indirime gitmeye hazırım. Virüs nedeniyle dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor ve durumu anlamak zorundayız"

2 MİLYON EURO KULÜP KASASINDA KALDI

5 milyon Euro garanti ücrete imza atan Falcao'nun sözleşmesinde bir takım başarı bonusları bulunuyor. İddiaya göre yıldız futbolcu, 26 maça ilk 11'de başlaması durumunda 1.5 milyon Euro'ya yakın ek ödeme alacaktı. Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi halinde bu rakam 2 milyon Euro'ya çıkacaktı. Ancak Falcao değil ligde, Avrupa ve kupa dahil 3 kulvarda toplam 17 karşılaşmaya ilk 11'de başlayabildi, Aslan da sezonu 6. sırada bitirdi. Bu nedenle 2 milyon Euro'luk bonus kulübün kasasında kaldı. (Fanatik)

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