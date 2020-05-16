Radamel Falcao'dan, gol sevincinde corona virüsü önlemine eleştiri! - Son Dakika

Radamel Falcao'dan, gol sevincinde corona virüsü önlemine eleştiri!

Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz.

Radamel Falcao'dan, gol sevincinde corona virüsü önlemine eleştiri!, System.String[]

Falcao, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolun dönüşünü görerek soruyorum: Gol sevincinde sarılmaya izin vermeyecek teknik bir sebep var mı? Tüm maç boyunca sürekli temas halindeyiz. Köşe atışlarında defans oyuncuları senin üzerindeler! Barajlarda herkes yan yana" ifadelerini kullandı.

Futbolda Kovid-19'dan dolayı bazı Avrupa liglerinde ertelenen maçların oynanması için hazırlıklar başlatılırken, Almanya'da maçlar bugün kaldığı yerden başladı. Gol atan bazı futbolcular sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak yaptı.

Kovid-19'dan dolayı maçlara bazı yeni kurallar getiren Almanya Futbol Federasyonu, futbolcuların gol sonrasında birbirlerine sarılıp sevinç gösterisi yapmamalarını tavsiye etmişti

Almanya, Falcao, Köşe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 08:21 

Son Dakika Spor Radamel Falcao'dan, gol sevincinde corona virüsü önlemine eleştiri! - Son Dakika Spor
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