Radamel Falcao değil Mario Mandzukic'i transfer ettiler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Radamel Falcao değil Mario Mandzukic'i transfer ettiler! - Son Dakika Spor

Radamel Falcao değil Mario Mandzukic'i transfer ettiler!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Katar Ligi takımlarından Al Duhail, forvet transferi için kararını verdi.

Radamel Falcao değil Mario Mandzukic'i transfer ettiler!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Katar Ligi takımlarından Al Duhail, forvet transferi için kararını verdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Katar ekibi, uzun süredir listesinde bulununan Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventus'tan Mario Mandzukic arasında bir seçim yaptı.


Al Duhail, Falcao yerine Mario Mandzukic'i transfer etmeye karar verirken Hırvat golcünün yeni takımında yıllık 7 milyon euro kazanacağı belirtildi.


Mario Mandzukic, geçtiğimiz günlerde "Juventus'ta kalmam imkansız gözüküyor." açıklamasında bulunmuştu. Tecrübeli futbolcunun sezon başında da Katar'a gitmesi gündeme gelmişti.


Mario Mandzukic, Radamel Falcao, Falcao, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:18 
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