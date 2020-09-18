Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah'ın dünyaya geldiği belirtilerek, "Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.
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