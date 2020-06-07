Radamel Falcao formuyla şaşırttı!

Galatasaray'ın sezon başı büyük umutlarla renklerine kattığı Radamel Falcao arka arkaya yaşadığı ciddi sakatlıklar dolayısıyla bu sezon tam 100 günü sakat olarak geçirdi. Bu sebeple özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik mücadelelerde formasından uzak kaldı. Buna rağmen Kolombiyalı golcü çıktığı 14 lig maçında 9 gol bularak kabiliyetini göstermeyi başardı. Koronavirüs salgınından hemen önce form tutmaya başlayan Radamel, mecburi arayı en iyi şekilde değerlendiren Radamel lige lakabı olan "El Tigre" yani "Kaplan" gibi bir dönüş yapmak istiyor. Karantina günlerinde kilo almamak için beslenme düzenini değiştiren Kolombiyalı, evde yaptığı antrenmanlarda yaktığı kalori kadar mönüler hazırlattı. Kulübün her oyuncu için verdiği özel programa bireysel çalışmalar ekleyen Falcao, temposunu düşürmedi ve iki kilo vererek daha fit bir duruma geldi.







En önemli koz



Normalleşme sürecine girilmesiyle beraber Florya'da yapılan antrenmanlara da hazır olarak dönmeyi başaran dünya yıldızı, formu ve istekli görüntüsü ile teknik heyetin yüzünü güldürdü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 34 yaşındaki golcü oyuncunun, yaptırdığı test sonucunda metabolizma yaşı 22 çıktı. Yıllık kazancı 5 milyon avro olan Falcao, koronavirüs salgını sonrası kulüplerin yaşadığı maddi dar boğazda ücretinde yüzde 15 indirime gitmeyi kabul etmişti. Menajerine gelen teklifleri de reddetmesini söyleyen golcü yıldız Galatasaray'da şampiyonluk istediğini ve başka bir düşüncesi olmadığını da belirtmişti. Bütün bu detaylara bakınca ligin kalan sekiz haftasına şampiyonluk parolası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Falcao, Fatih Terim'in yine en önemli kozu olmaya aday.



