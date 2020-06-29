Radamel Falcao, Galatasaray'da 16. maçını kaçırdı

Sezon başı büyük uğraşlar sonucu Galatasaray'a transfer edilen Radamel Falcao, geçen hafta Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Başakşehir karşısında forma giyemedi.



Kolombiyalı golcü, böylece Süper Lig'de geriye kalan 29 haftada 16. kez maç kaçırmış oldu. 34 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maç kaçırmıştı. Falcao, bu sezon toplam 22 maçta görev alırken 11 gol kaydetti.



FATİH TERİM'DEN FALCAO YORUMU



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tecrübeli golcünün durumuyla ilgili "Bu hafta içinde durumu belli olur, haftaya oynayabilir mi o zaman bakacağız." sözlerini kullanmıştı.



