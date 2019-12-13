Radamel Falcao için Fransa'dan flaş itiraf - Son Dakika
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Radamel Falcao için Fransa'dan flaş itiraf

6 saat önce

Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, verdiği röportajda Portekiz'deki günlerine değindi ve Porto'da harika bir takımı olduğunu ilginç bir benzetmeyle dile getirdi.

Radamel Falcao için Fransa'dan flaş itiraf, System.String[]

Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, verdiği röportajda Portekiz'deki günlerine değindi ve Porto'da harika bir takımı olduğunu ilginç bir benzetmeyle dile getirdi.


Porto'nun UEFA Kupası'nı kazanan takımını 'Pornografik' olarak niteleyen Portekizli hoca, "Porto'da pornografik bir takımım vardı. Hulk, Falcao, James, Mourinho, Otamendi gibi oyuncular kadrodaydı. Dünyanın en iyi takımlarından biriydi. Başarılarına baktığınızda da harika olduklarını anlıyorsunuz" dedi.


AVRUPA LİGİ KAZANAN KADRODAYDI...


2010-11 sezonunda Porto'nun başında yer alan Villas-Boas, takımıyla Portekiz Ligi şampiyonluğu, Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.


Şu anda Galatasaray'da bulunan Radamel Falcao, o sezon 42 maçta 38 kez ağları sarsarak Atletico Madrid'e transfer oldu. (Sporx)


Radamel Falcao'nun Porto yıllarından unutulmaz bir gol...


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:57 
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