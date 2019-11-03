Son Dakika Haberleri: Radamel Falcao ne zaman oynayacak?
Son Dakika Spor Radamel Falcao ne zaman oynayacak?

Radamel Falcao ne zaman oynayacak?

7 saat önce

Radamel Falcao, Gaziantep maçında da yok. Falcao'nun milli maç sonrasında oynanacak Başakşehir, ya da en geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor.

Radamel Falcao ne zaman oynayacak?, System.String[]

Radamel Falcao, Gaziantep maçında da yok. Falcao'nun milli maç sonrasında oynanacak Başakşehir, ya da en geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor.


Ligde Ç.Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran G.Saray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.


Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.


TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR


G.Saray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enes Ünal attı, Valladolid kazandı!
Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçti! Beşiktaş derbisinde ani bir hareket yapan Abdurrahim Albayrak boyun fıtığı oldu! Sinan Engin, "Yüzde 99.5" diyerek Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:18:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Radamel Falcao ne zaman oynayacak?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]