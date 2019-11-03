Radamel Falcao ne zaman oynayacak?

Radamel Falcao, Gaziantep maçında da yok. Falcao'nun milli maç sonrasında oynanacak Başakşehir, ya da en geç Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyor.



Ligde Ç.Rizespor'u 2-0 yenerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını saran G.Saray'da yüzler gülerken gözler Falcao'ya çevrildi. Son olarak F.Bahçe ile oynanan maçta forma giyen ardından 4 haftadır ligde takımındaki yerini alamayan Kolombiyalı yıldızın bu haftaki Gaziantep FK maçında da kadroda olması beklenmiyor.



Fatih Terim'in Falcao'nun sakatlığı ile ilgili olarak kulüp doktoruyla detaylı bir görüşme yaptığı öğrenildi. Falcao'nun milli maçtan sonra oynanacak Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacağı ancak en kötü olasılıkla Trabzonspor maçında oynaması planlanıyor.



TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR



G.Saray'a transfer olduğundan beri sakatlıkla boğuşan Falcao'nun tedavisi sürüyor.



