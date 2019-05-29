Radamel Falcao'nun 2018-19 AS Monaco Golleri
40 dakika önce
Radamel Falcao bu sezon AS Monaco için 16 gol attı. Columbian, Ligue 1'deki 33 maçta 15 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
Radamel Falcao bu sezon AS Monaco için 16 gol attı. Columbian, Ligue 1'deki 33 maçta 15 gol attı.
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