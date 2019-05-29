Son Dakika Haberleri: Radamel Falcao'nun 2018-19 AS Monaco Golleri
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Radamel Falcao'nun 2018-19 AS Monaco Golleri

40 dakika önce

Radamel Falcao bu sezon AS Monaco için 16 gol attı. Columbian, Ligue 1'deki 33 maçta 15 gol attı.

Radamel Falcao bu sezon AS Monaco için 16 gol attı. Columbian, Ligue 1'deki 33 maçta 15 gol attı.
Radamel Falcao'nun 2018-19 AS Monaco Golleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Radamel Falcao, Spor
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