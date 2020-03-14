Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao ailesinde mutlu gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıkladı.
Lorelei Taron, paylaşımında bebeklerinin ultrason fotoğrafını verip şu sözleri kullandı;
"Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?"
" Hello hello BABY " estamos toda la familia viéndote crecer...será nena o varón ' Boy or girl ' ... ???????? #thanksJesus #blessed #baby4 #ilovemyfamily @drserkanoral
Lorelei Tarón (@loreleitaron)'in paylaştığı bir gönderi ()