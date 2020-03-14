Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı - Son Dakika Spor

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı

6 saat önce

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao ailesinde mutlu gelişmeler yaşanıyor.

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'dan hamilelik paylaşımı, System.String[]

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Falcao ailesinde mutlu gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı golcünün eşi Lorelei Taron, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu açıkladı.


Lorelei Taron, paylaşımında bebeklerinin ultrason fotoğrafını verip şu sözleri kullandı;


"Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?"


Bu gönderiyi Instagram'da gör

" Hello hello BABY " estamos toda la familia viéndote crecer...será nena o varón ' Boy or girl ' ... ???????? #thanksJesus #blessed #baby4 #ilovemyfamily @drserkanoral


Lorelei Tarón (@loreleitaron)'in paylaştığı bir gönderi ()



Galatasaray, Instagram, Beşiktaş, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:54 
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