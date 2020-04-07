Radamel Falcao sınırlarını zorladı!

Tüm dünyada etkili olan corona virüs nedeniyle futbola ara verilirken oyuncular formda kalabilmek için çalışmalarına evlerinde devam ediyor.

Evinde çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı yıldız Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alkış topladı.

Golcü yıldız paylaştığı videoda 45 saniyede 106 mekik çekerek ne kadar zinde olduğunu gösterdi.

En 45 segundos hice 106. ¡Los veo!, para mantenerse saludables en casa. ?? pic.twitter.com/yQUllphs6d

— Radamel Falcao (@FALCAO) April 6, 2020