Son Dakika Haberleri: Radamel Falcao: Tüm forvetler...
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Radamel Falcao: Tüm forvetler...

1 saat önce

İşte Falcao'nun açıklamaları şu şekilde: 94 dakika boyunca inanılmaz bir taraftar seyrettik, onlara çok teşekkür ediyorum.

Radamel Falcao: Tüm forvetler..., System.String[]

İşte Falcao'nun açıklamaları şu  şekilde:


94 dakika boyunca inanılmaz bir taraftar seyrettik, onlara çok teşekkür ediyorum. Düştüğümüz anlarda bizi ayağa kaldırdılar, onların önemi çok büyüktü. Yeni bir takımız, her an daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bugün de bunun sinyalini verdik. Bakıldığı zaman bugün sahadaki forvetler elinden gelenin en iyisini yaptı. Takım olarak bazı eksiklerimiz ve hatalarımız oldu. Bunlardan dersler çıkararak daha iyiye gidebiliriz. Son pasları daha iyi kullanarak farklı bir sonuç alabilirdik

Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:06 
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