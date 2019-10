Radamel Falcao, UEFA'ya konuştu!

İşte Falcao'nun açıklamaları şu şekilde:



"Biz hala şekillenmeye devam eden bir takımız. Çünkü transfer döneminin son anlarında yeni oyuncuların gelişiyle kadromuz tamamlandı. Evimizde PSG maçını kazanamadık ama bunun bizi düşürmemesi gerekiyor. Tam tersi olmalı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan yaratacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var. Real'in üzerinde bazı soru işaretleri var ama sonuçta onlar Real Madrid, müthiş oyunculardan kurulu bir ekip.



Umarım takım olarak o maçlara kadar birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız. Çünkü iyi oynarsak ihtiyacımız ve istediğimiz olan sonuçları alabileceğimizi biliyoruz. Bu maçlar bizim için çok önemli olacak. Özellikle de evimizde oynayacağımız ilki.. Bizim için o maçı kazanmak hayati önem taşıyacak. Real'deki gibi büyük oyunculara karşı oynamak her zaman ayrı bir motivasyondur. Bence her futbolcu için Real Madrid'e ve oyuncularına karşı oynamak heyecan vericidir. Umarım keyif alarak güzel bir oyun oynayacağız ve üç puanı alacağız. Galatasaray, Türkiye'de devasa bir kulüp. Çok tutkulu, büyük bir taraftar kitlesi var. Her zaman Türkiye'de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir ekip olmayı hedefliyor. Galatasaray'a gelmek benim için cazip bir meydan okumaydı. Galatasaray'a gelme nedenim üzerinde çok düşünmedim. Çünkü en başından itibaren burada olmak istedim, Tanrı'ya şükürler olsun, fırsat geldi ve buradayım."



Falcao'nun Şampiyonlar Ligi tutkusu...