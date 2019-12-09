Radamel Falcao yokluğuna rağmen birinci sırada

Türkiye A Milli Takımı Euro 2020 elemelerinde İzlanda ile karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken, aldığı bu sonuçla Euro 2020 biletini cebine koyan Milliler, grubun son maçında ise Andorra karşısında 2-0 galip geldi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60. yıl dönümünde boy gösterecek olan A Milli Takım, yapılan kura çekiminin ardında A grubunda İtalya, İsviçre ve Galler'in rakibi oldu. Milliler, turnuvanın açılış maçını 12 Haziran'da Roma'da İtalya ile oynayacak. Grubunda ikinci maçını Bakü'de oynayacak olan Şenol Güneş'in öğrencileri önemli bir seyirci desteğini de arkasına almış olacak. Medyada 54 bin 383 habere konu olan millilerimiz, EURO 2020 elemelerinde gösterdikleri başarılı performans ile ülkemizin gurur kaynağı oldu.



Medyada Galatasaray öne çıkıyor



Geçtiğimiz Kasım ayında Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında Avrupa devi Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, hiç beklemediği bir skorla sahadan ayrıldı. İspanyol ekibine karşı 6-0 mağlup olan Galatasaray, gruptaki beşinci maçında Türk Telekom Arena'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak, bu sezonda ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında fileleri havalandırmış oldu. Sarı kırmızılı takım grubun son maçında Fransa'da PSG ile kozlarını paylaşacak. Madrid mağlubiyeti dönüşü Ligde Gazişehir deplasmanından 3 puanla dönen aslan, moral depoladı. Antep deplasmanı ardından evinde Başakşehir'i konuk eden Galatasaray karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Saha sonuçları dışında bir yandan da gözünü Ocak ayı ara transfer dönemine çeviren Cimbom'a eski futbolcusu Gomis yeşil ışık yaktı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sarı kırmızılı takım ile bağlarını koparamayan Fransız forvet, sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle taraftarlara geri dönüş sinyali verdi. Hem Falcao hem de Andone'nin yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'ın forvet bölgesine bir hamle yapması bekleniyor. Cimbom'un gözüne kestirdiği bir diğer isim ise sezonun flaş ekiplerinden Sivas spor'un genç oyuncusu Mert Hakan oldu. Aylardır spor basınında en çok konuşulan takım olma istikrarını sürdüren Galatasaray Kasım ayında da 85 bin 75 haber ile bu alanda birinci oldu. Fenerbahçe 69 bin 299 haber ile listedeki ikinci olurken, Beşiktaş ise 68 bin 34 haber ile üçüncü basamakta yer aldı.



Falcao depremi



Galatasaray'da 2 Ekim'den bu yana sahalardan uzak olan Radamel Falcao, maçlara çıkmasa da transfer olduğu günden bu yana spor medyasında en çok konuşulan futbolcu olma unvanını kimseye bırakmıyor. Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihini kendisi belirleyecek. İspanyol basını Galatasaraylı yıldızın ilk yarıyı kapattığını yazarken yıldız ismin futbol hayatının bile tehlikede olduğu konuşuluyor. Falcao'ya "Kronik Aşil Tendinopatisi" tedavisinin uygulanmaya başlandığı ve oyuncunun ameliyat olabileceği iddiaları gündemde yer aldı. Böylelikle operasyonla birlikte Falcao'nun iyileşme sürecinin daha da uzayacağı hatta ve hatta futbol hayatının bile risk olduğu iddiaları da ileri sürüldü. İspanyol basını Galatasaray'ın bu doğrultuda harekete geçtiği ve Chelsea ile 2020'de sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'a yönelebileceğini kaydetti. Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ve sakatlığı sebebiyle yararlanamadığı golcüsü Falcao 2 ayda 9 maç kaçırmış oldu. Tüm bunlar yaşanırken Falcao'ya sürpriz bir talip çıktı. Inter Miami'nin kurucusu ve başkanı olan David Beckham'ın, Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'yu takımında görmek istediği belirtildi. Sarı kırmızılı takımın beklediği performansı sağlayamasa da Kasım ayında da 12 bin 625 haber ile spor camiasında en çok konuşulan futbolcu olma liderliğini sürdürdü. Kendisini ikinci sırada 10 bin 476 haberle Burak Yılmaz, üçüncü sırada ise 9 bin 826 haber ile takım arkadaşı Andone takip etti.



Fatih Terim - Arda Turan buluşması



Şampiyonlar Ligi'nde 6-0'lık Real Madrid yenilgisinin ardından düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına çıkan Fatih Terim, aldıkları farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı: "Oyunla ve mağlubiyetle ilgili söylenecek tek şey var, o da yazık. Yalnızca üzülmedik, aynı zamanda utandık." açıklamalarında bulundu. Maçla ilgili sitem eden Fatih Terim, geride bıraktığımız ayda eski öğrencisi Arda Turan ile de buzları eritti. Süper Lig'de oynanan Galatasaray, Başakşehir maçı öncesinde takımların ısınmaya çıktığı esnada Galatasaray altyapısından yetişen ünlü futbolcu Arda Turan, eski antrenörü Fatih Terim'in yanına giderek elini öptü. İkili arasında yaşanan bu görüntüler Kasım ayının en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olmayı başardı.



Avrupa'da ve ligde alınan yenilgilerin ardından Ocak ayında yönetimden yeni transferler isteyen Terim'in, 3 futbolcu için satılsın raporu verdiği iddia edildi. Bir yandan sakatlar biryandan da formsuzluklarla boğuşan Fatih Terimin, sezon sonu yeniden mutlu sona ulaşmak için Ocak ayında nasıl bir rota izleyeceği merak konusu olmuş durumda. Geride kalan kasım ayında 25 bin 470 habere konu alan imparator lakaplı çalıştırıcı en çok konuşulan teknik direktörler sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu. Terimin ardından ikinci sırada 15 bin 774 haber ile Abdullah Avcı, Milli Takımı Euro 2020 finallerine götürmeyi başaran Şenol Güneş ise 15 bin 319 haber ile üçüncü sırada yer aldı.



Ahmet Nur Çebi geldi kartal uçuşa geçti



Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasıyla birlikte siyah beyazlılarda hava değişti. Çebi ve yönetiminin geldiğinde ilk işi olan ödemeleri yapması futbolculara büyük moral oldu. Daha sonra sürekli takım ile birlikte olan başkan, futbolcularına şampiyonluk inancını her seferinde aşıladı. Beşiktaş böylelikle, Süper Lig'de kendisini toparladı ve ligin başlarındaki görüntüsünü unuttu. Siyah beyazlılarda yaşanan bu değişimin arkasında başkan Ahmet Nur Çebi yer aldı.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlenen divan kurulu toplantısında, kulübün eski başkanı Fikret Orman döneminde ciddi şekilde israf yapıldığını belirtti. Çebi, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Durum öyle çok keyifli değil, işimiz çok zor." dedi. Görevlerinin enkaz edebiyatı yapmak olmadığını vurgulayan Çebi, "Eski dönemi bir süre sonra hepiniz unutacaksınız eski dönemleri, bu da Allah'a reva değil. Çalıştığımız dönemdeki zor durumları, bunun kaynağını bilmeden bizim çalışmamızı bizden isteyemezsiniz. Geçmişi de değerlendirmemiz gerekiyor. 'Buraya geldiniz, geçmişi karıştırmayın, işinize bakın' söylemi pek doğru olmaz." diye konuştu. Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kasım ayında Rahmi Koç'u misafir etti. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre aynı zamanda Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi olan Koç ile Çebi, Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Rahmi Koç'a isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Medyada 7 bin 68 habere yansıyarak Kasım ayının en çok konuşulan kulüp başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi sırasıyla ezeli rakiplerin başkanlarından Ali Koç 6 bin 329 haber ve Mustafa Cengiz 5 bin 797 haber ile takip etti.



