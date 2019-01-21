Radar Kitleme Krizinde Japonya'dan Yeni Atak
1 saat önce
Japonya Savunma Bakanlığı, bir Güney Kore savaş gemisinin Japon devriye uçağına radar kitlemesi olayıyla ilgili yeni bir ses kaydı yayınladı.
Japonya
Savunma Bakanlığı, bir Güney Kore
savaş gemisinin Japon devriye uçağına radar kitlemesi olayıyla ilgili yeni bir ses kaydı yayınladı.
Japonya Savunma Bakanlığı 20 Aralık
'ta Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin, Japon Denizi
üzerinde hareket halinde bulunan Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir devriye uçağına atış radarını kitlemesi olayıyla ilgili yeni bir ses kaydı yayınladı. Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılan ve 18 saniye süren kaydın uçağın hedef alındığı iddiasını güçlendirdiğini düşünen bakanlık, kayıtta duyulan sesin, tehdit oluşturan radar tespit edilmesi halinde harekete geçen bir alarm sistemi olduğunu savunuyor. - TOKYO
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:18 Kaynak: İHA
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