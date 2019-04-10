Son Dakika Haberleri: Radara Girince Gerçek Ortaya Çıktı

Radara Girince Gerçek Ortaya Çıktı

1 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'da radar uygulamasında kontrole takılan otomobilin bilgileri farklı olunca jandarma ekipleri harekete geçti.

Radara Girince Gerçek Ortaya Çıktı, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'da radar uygulamasında kontrole takılan otomobilin bilgileri farklı olunca jandarma ekipleri harekete geçti. İkiz plaka kullanıldığı tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 488 TL ceza kesilirken araç otoparka çekildi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince radar uygulaması esnasında kontrole takılan 16 AAB 723 plakalı araç, tescil bilgilerinde farklılık olduğu tespit edildi. Araçta ikiz plaka kullanıldığı tespit edildi. İkiz aracın bulunması için harekete geçen ekipler plakanın asıl sahibini buldu. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve Yakıt İstasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti ve görüntü kayıtları alındı. Şüpheli aracın yakıt aldığı istasyonda ücretini kredi kartı ile ödediğinin tespit edilmesi üzerine kart bilgilerinden şüpheli aracın sahibi H.İ.T isimli şahsın olduğu anlaşıldı. Şüpheli araç üzerinde ikiz plaka takılı halde İnegöl İlçe Merkezinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik suçundan idari işlem yapıldı ve şahsa 5 bin 488 TL para Cezası uygulandı. Yakalanan araçlar otoparka çektirildi. İkiz plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:32 Kaynak: İHA
Araç, Bursa, Jandarma, 3. Sayfa
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