Radara Girince Gerçek Ortaya Çıktı
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Radara girince gerçek ortaya çıktı!
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:25 Kaynak: İHA
Radara girince gerçek ortaya çıktı!
BURSA - - Bursa
İl jandarma ekipleri tarafından yapılan radar uygulamasında kontrole takılan otomobilin bilgileri farklı olunca jandarma ekipleri harekete geçti. İkiz plaka kullanıldığı tespit edilen araç inegöl jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa 5.488 TL ceza kesilirken araç otoparka çekildi.
Alınan bilgilere göre Bursa İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince radar uygulaması esnasında kontrole takılan 16 AAB 723 Plakalı araç, tescil bilgilerinde farklılık olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracı terör amaçlı kullanılabileceği değerlendirmesi ile terör modülü ile ikiz plaka kullandığı tespit edildi. İkiz aracın bulunması için harekete geçen ekipler; Plakanın asıl sahibini buldu. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve Yakıt İstasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti ve görüntü kayıtları alındı. Şüpheli aracın yakıt aldığı istasyonda ücretini kredi kartı ile ödediğinin tespit edilmesi üzerine kart bilgilerinden şüpheli aracın sahibi H.İ.T isimli şahsın olduğu anlaşıldı. Şüpheli araç üzerinde ikiz plaka takılı halde İnegöl
İlçe Merkezinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik suçundan idari işlem yapıldı ve şahsa 5.488 TL. para cezası uygulandı. Yakalanan araçlar otoparka çektirildi. İkiz plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
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