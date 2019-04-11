Son Dakika Haberleri: Radara Girince Gerçek Ortaya Çıktı

Radara Girince Gerçek Ortaya Çıktı

45 dakika önce

Radara girince gerçek ortaya çıktı!

Radara girince gerçek ortaya çıktı!

BURSA - - Bursa İl jandarma ekipleri tarafından yapılan radar uygulamasında kontrole takılan otomobilin bilgileri farklı olunca jandarma ekipleri harekete geçti. İkiz plaka kullanıldığı tespit edilen araç inegöl jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa 5.488 TL ceza kesilirken araç otoparka çekildi.
Alınan bilgilere göre Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince radar uygulaması esnasında kontrole takılan 16 AAB 723 Plakalı araç, tescil bilgilerinde farklılık olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracı terör amaçlı kullanılabileceği değerlendirmesi ile terör modülü ile ikiz plaka kullandığı tespit edildi. İkiz aracın bulunması için harekete geçen ekipler; Plakanın asıl sahibini buldu. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve Yakıt İstasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti ve görüntü kayıtları alındı. Şüpheli aracın yakıt aldığı istasyonda ücretini kredi kartı ile ödediğinin tespit edilmesi üzerine kart bilgilerinden şüpheli aracın sahibi H.İ.T isimli şahsın olduğu anlaşıldı. Şüpheli araç üzerinde ikiz plaka takılı halde İnegöl İlçe Merkezinde yakalandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli gözaltına alındı. Resmi belgede sahtecilik suçundan idari işlem yapıldı ve şahsa 5.488 TL. para cezası uygulandı. Yakalanan araçlar otoparka çektirildi. İkiz plakalar incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarına gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:25 Kaynak: İHA
Jandarma, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Derbi Galibiyet Primi 5 Milyon TL Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Megastar Tarkan, 54 Milyon TL'ye Saraya Komşu Olacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 05:10:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Radara Girince Gerçek Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]